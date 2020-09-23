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Россияне не хотят видеть детей и внуков блогерами

сегодня 02:55

Фото pixabay.com

Цифровая экономика по нраву не всем гражданам РФ; пока молодое поколение радостно осваивает интернет, их родители неодобрительно отзываются о блогинге.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил отношение россиян к блогерам. Выяснилось, что 75% граждан считают блогеров несерьёзными и бесполезными. Примерно 11% затруднились с ответом и для 14% стезя блогера для ребёнка или внука не выглядит как что-то предосудительное.

Больше половины опрошенных (51%) считает блогинг модным явлением, которое сойдёт на нет в скором времени. Но треть (35%) уверена, что свою актуальность блогеры сохранят и 14% никак не сформулировали своё отношение.

Для 14% слово «блогер» знакомо, но они не знают его значения. Три года назад об этом заявляло 26%.

По поводу контроля государства над блогерами по 43% считают, что он есть и что его нет. Среди опрошенных нашлось 46% тех, кто читает или смотрит блоги.

Напомним, 23 сентября новосибирский блогер Mamix вывел из строя бытовую технику с помощью микроволновки.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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