«Ростелеком» в Новосибирске поддержал волейбольный «Кубок дружбы»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» поддержала турнир по волейболу «Кубок дружбы», который проходил в Новосибирске с 22 по 27 сентября в спортивном комплексе «Север»; в соревновании встретились команды юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.

За главный приз боролись спортсмены из Новосибирска, Томска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Омска, Новокуйбышевска и других городов страны.

Все матчи, а также церемонии закрытия и открытия соревнований, проходили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в текущей эпидемиологической ситуации. Так, участников разделили по секторам для минимизации контактов, во время мероприятий соблюдался масочный режим и проводился замер температуры.

«Кубок дружбы» в 2020 году разыграли уже в третий раз. С каждым годом количество желающих поспорить за лидерство в юношеском волейболе растёт: в 2018 году в турнире участвовало 8 команд, в 2019-м — вдвое больше, а в этот раз за призы боролись уже 32 команды. По словам организаторов турнира, провести соревнование в этом году было непросто.

«Организовать такое мероприятие — это тяжёлый труд и постоянный поиск оптимальных вариантов. К сожалению, без поддержки партнёров и волонтёров невозможно сделать такой праздник, и я очень надеюсь, что в следующем году таких людей будет больше, чтобы мы вместе делали такое большое и хорошее дело», — сказал Алексей Беленький, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Береговая волейбольная лига».

Главный приз среди девушек в финальный день турнира завоевала команда «Юность» из Красноярска, которая оставила на втором месте ДЮСШ № 2 из Томска. У юношей победа досталась сборной «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, спортсмены которой обыграли «Юность Кузбасса» из Кемерова.

«“Кубок дружбы” подарил юным спортсменам отличный шанс оценить свои силы и возможности после ограничений, который были введены из-за пандемии коронавируса. Думаю, что заряда энергии, который они получили во время долгожданных матчей, им хватит ещё надолго», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предоставил участникам турнира призы и подарки, в том числе сертификаты на пользование образовательным онлайн-сервисом «Ростелеком. Лицей» на три месяца. «Лицей» рассчитан на учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. Платформа подходит для юных спортсменов, так как они могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания с помощью тренажёров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ в удобное время.

Напомним, «Ростелеком» в Сибири досрочно завершил второй этап программы «Цифровая экономика».