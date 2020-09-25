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Самые распространённые виды рака назвал главный онколог Новосибирской области

сегодня 07:59

Скриншот прямого эфира из группы «Минздрав Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Рак кожи является самым распространённым онкозаболеванием в Новосибирской области; в регионе насчитывается около 83 тысяч пациентов с различными видами опухолей.

Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров назвал самые распространённые виды рака у пациентов в регионе. По его словам, речь, прежде всего, идёт о раке кожи.

«На втором месте, если брать мужчин, то это рак лёгкого, у женщин — опухоли в молочной железе и органах малого таза. Третье место по распространённости — колоректальный рак», — добавил онколог.

По словам Захарова, сейчас в Новосибирской области 83 тысячи жителей состоят на учёте из-за онкозаболеваний.

Напомним, ранее медик назвал виды онкозаболеваий, которые обычно передаются по наследству.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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