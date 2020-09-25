Школьников отправляют на двухнедельные каникулы из-за коронавируса в Москве

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увеличении продолжительности осенних каникул до двух недель; решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Московские школьники уйдут на осенние каникулы сразу на две недели, а не на одну, как обычно. Отдыхать дети будут с 5 по 18 октября. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по коронавирусу.

Отмечается, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующий указ.

Согласно документу градоначальник принял следующие решения:

- Увеличить осенние каникулы до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября.

- Приостановить работу учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы. Дистанционных занятий в период каникул не будет.



- Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.

Напомним, ранее сообщалось о переводе новосибирского вуза на дистанционное обучение.