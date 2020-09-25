Сильные снегопады накроют Новосибирскую область
Фото pixabay.com
Уже в среду, 30 сентября, в Новосибирскую область придут снегопады; ухудшение погоды продлится как минимум два дня.
Снегопад придёт в Новосибирскую область уже завтра, 30 сентября. Осадки будут сопровождаться сильным ветром и понижением температуры. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Похолодание и снег, по данным сервисов погоды, продлится в регионе как минимум два дня. Во вторник в Новосибирске будет идти ливень, который в среду сменится снегопадом. Непогода сохранится и в четверг, 1 октября.
По прогнозам синоптиков, днём воздух в Новосибирске будет прогреваться до 5-10 градусов, ночью ожидаются заморозки до -2 градусов.
Напомним, ранее Сиб.фм разместил фото хмурых горожан, попавших под утренний дождь.
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