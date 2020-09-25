«Стоит вопрос о здоровье»: сибирячки жалуются в соцсетях на развод со стороны студии красоты

Фото с сайта pixabay.com и скриншоты из соцсети «Яндекс.Район»

На обман со стороны новосибирской студии красоты пожаловались несколько девушек, которые пришли на обучение; по словам сибирячек, салон взял деньги на материалы и оборудование, но не вернул.

В мошенничестве обвинила студию красоты Екатерина из Новосибирска. Она утверждает, что купила обучение маникюру в салоне, после чего ей пришлось заплатить и за оборудование для практики, за которое студия деньги не вернула. Об этом она написала на платформе «Яндекс.Район».

«Осторожно мошенники! Обучалась на курсе по маникюру в myshka_stydio. Два месяца назад. Придя к Марии на обучение, она уверила, что нужны материалы и оборудование, которым мы будем пользоваться в течение практики, которой почти не было. Взяла деньги 13270тр и до сих пор она не возвращает деньги под различными предлогами!» – пожаловалась Екатерина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Сиб.фм).

Сибирячка утверждает, что уже написала заявление в полицию и намеревается довести дело до суда. При этом она заявляет, что ситуация сильно ударила по её здоровью.

«Сейчас стоит вопрос о моем здоровье. Так как очень сильно нервничаю из-за этой ситуации. Помимо того, что я написала на неё заявление в полицию, я пойду в прокуратуру и суд! А это время и нервы, а я мама с двумя детишками. Во время обучения не было предоставлено ни одной модели, а чаще приходилось быть ею самой. И отменялись занятия и практика по различным непонятным причинам с её стороны», – добавила женщина.

Под постом несколько новосибирцев рассказали, что тоже знакомы с этой студией.

В отзывах на «Яндексе» у салона преимущественно положительные отзывы. Но некоторые сибирячки подтверждают слова Екатерины.

Владелица салона прокомментировала корреспонденту Сиб.фм жалобы сибирячек. Она утверждает, что пост не соответствует действительности.

«Во-первых, у нас нет таких расценок, как написано в посте. Во-вторых, мы все расходники и оборудование предоставляем сами», – заявила хозяйка студии.

Напомним, в конце сентября в Новосибирске стало в два раза больше преступлений, связанных с мошенничеством.