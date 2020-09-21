ТОП-5 витаминов для осени и зимы: врач назвала продукты, которые помогут укрепить здоровье и улучшить внешность

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Осенний авитаминоз является распространённой проблемой; врач рассказала, какие витамины помогут восполнить необходимый баланс в организме.

Хроническая усталость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, склонность к частым ОРВИ и изменение внешнего вида не в лучшую сторону — всё это симптомы осеннего авитаминоза. Пластический хирург, действующий хирург-член ISAPS Евгения Позднякова рассказала, какие витамины помогут улучшить самочувствие, укрепить здоровье и приведут к позитивным изменениям во внешности. Советы врача приводит издание «АиФ».

Витамин A (ретинол, каротин) поддерживает нормальное состояние кожи, слизистых оболочек, улучшает функцию зрения, является мощным антиоксидантом.

Наибольшее содержание этого элемента в печени трески, говяжьей печени и моркови.

Витамин С (аскорбиновая кислота) повышает устойчивость организма к инфекциям, усиливает дезинтоксикационную функцию печени, обладает выраженными антиоксидантными свойствами.

Больше всего его содержится в облепихе, чёрной смородине и сладком красном перце.

Витамин D (холекальциферол) способствует сохранению и укреплению костно-мышечной ткани, восстановлению миелиновой оболочки нервных клеток, корректирует симптомы ПМС у женщин.

Наибольшее содержание витамина D в печени трески, скумбрии и сёмге.

Витамин Е (токоферол) замедляет процессы старения кожи, подавляет воспаление, ускоряет заживление ран.

Наибольшее содержание — в подсолнечном масле, миндале и фундуке.

Витамин B6 (пиридоксин) необходим для нормальной работы нервной системы, улучшает эмоциональный фон, повышает стрессоустойчивость.

Больше всего его в фисташках, чесноке и грецком орехе.

Специалисты отмечают, что при правильной обработке все эти витамины можно получить из пищи. Однако в столь сложное для организма время года, когда холодает, укорачивается световой день, порой требуется и более сильное воздействие.

«В осенний период предпочтение следует отдавать лекарственным формам витаминов, так как даже сбалансированный рацион не может гарантировать стойкий терапевтический эффект», — отметила Евгения Позднякова.

Она также подчеркнула, что для ощутимой пользы витамины важно пропивать курсом. Длительность же профилактических курсов восполнения витаминного баланса занимает 1-2 месяца.

Напомним, 21 сентября врач-психотерапевт дал советы по борьбе с осенней хандрой.