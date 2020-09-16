Топор принесла учительница литературы на урок к второклассникам на Сахалине

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Топор женщина взяла из-за ошибок детей; Минобразования региона ведёт проверку.

В сахалинском городе Оха учительница литературы пришла на урок с топором. Так женщина решила напугать учеников.

В региональном министерстве образования «РИА Новости» подтвердили информацию об инциденте. Там также добавили, что ведётся проверка по факту ЧП.

В Минобре заявили, что использование наглядного пособия в таком виде считают недопустимым.

Обращение матери одного из учеников второго класса появилось в соцсетях накануне. Женщина рассказала, что её сын теперь боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. Холодное оружие женщина достала из пакета после ошибок детей в ударении в словах. Свою проверку начала и местная прокуратура.

Напомним, ранее маму школьницы из Новосибирска довела до слёз чёрствая учительница.