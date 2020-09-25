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ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «МИР»

сегодня 10:45

Фото pixabay.com

С 1 октября пособия и выплаты, а также пенсии перечислять будут только на карту «Мир»; для пенсионеров срок перехода на новую систему решили продлить

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платёжной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту "Мир" и уже ею пользуются. Но тем не менее есть ещё часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — сказала она.

Представитель ЦБ уверила, что у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, на сберкнижку.

Напомним, пенсии вырастут более чем на шесть процентов в следующем году.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

пенсия
банковские карты

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