Тушением пожара в гостинице в Новосибирске руководит глава регионального МЧС

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В центре Новосибирска продолжается тушение пожара крупного пожара в гостинице; на место прибыл начальник регионального ГУ МЧС.

В тушении пожара в гостинице «Император» в Новосибирске принимает участие начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в МЧС сообщили, что около 18:00 поступил сигнал о возгорании в гостинице на улице Романова. Огонь быстро перебросился на соседний магазин и административное здание. Тушение осложняется наличием горючих веществ в обшивке здания.

Ликвидацией пожара занимаются не меньше 50 человек личного состава МЧС и специальная техника.