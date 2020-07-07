Убийства, игорный бизнес, наркотики: в Самаре начался суд над членами ОПС "Неверовские"

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Начинается суд над членами организованного преступного сообщества в Самарской области: "выходцам из 90-х" вменяют убийства неугодных людей.

Рассматривать дело "Неверовских" начала коллегия из трех судей. За решеткой — Роман Гореславец, Руслан Гафаров, Алексей Стоволосов и Вадим Жестков (он — предполагаемый лидер этой подгруппы). По версии следствия, сообщество насчитывало гораздо больше участников, но материалы разбили на несколько частей. К тому же организатор — сам Сергей Неверов — пока не найден. Предполагается, что он уехал на Украину, сообщает sova.info.

"Неверовских" связывали с незаконной деятельностью в 90-е на АВТОВАЗе, с игорным бизнесом и наркоторговлей. Члены ОПС были замешаны в убийствах, действовали на территории разных регионов, хотя "базировались" в Тольятти.

- По оперативным данным, убивать они могли неугодных коммерсантов, причем не только в Самарской области, но и в Татарстане, Мордовии. Была создана следственно-оперативная группа для раскрытия этих преступлений. Часть подозреваемых задержана. Кроме того, в суд передали дело в отношении Сергея Агеева — предполагаемого штатного киллера группировки. Агеев — муж сестры Сергея Неверова. За участие в нескольких убийствах на территории Татарстана, Самарской и Ульяновской областей, а также за бандитизм его приговорили к 18 годам лишения свободы.

В 2014 году осудили еще двоих "неверовских" — Алексея Шкаева и Дмитрия Левина. Они виновны в убийстве человека при стрельбе у спорткомплекса "Олимп" в Тольятти в 2013 году. Получили Шкаев и Левин 9 и 10 лет лишения свободы соответственно. В 2017 году в Тольятти вынесли приговор гендиректору ОАО "Автоградтранс" Сергею Ожегову. Он причастен к убийству сотрудника УГРО в 2003 году на КПП Сызранского СИЗО № 2, — рассказывал ранее в интервью журналисту sova.info начальник отдела уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области Павел Жилюнов.

Сотрудников самарского УГРО даже приставили к госнаградам за работу над разоблачением "Неверовских". И все же основные материалы в отношении предполагаемых членов ОПС закончили расследовать только сейчас. Утверждала обвинительное заключение Генеральная прокуратура. Четырем обвиняемым вменили бандитизм, участие в преступном сообществе, убийства, вымогательства, уничтожение чужого имущества и незаконный оборот оружия. Подсудимым грозят серьезные сроки.

Именно "Неверовские", по оперативным данным, могут быть причастны к убийству собственника группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова. Его похитили утром 7 сентября 2012 года. В тот момент мужчина выходил из детского дома, куда приезжал по делам благотворительности. Машину Душкова вскоре нашли брошенной. Предполагалось, что бизнесмена убили. Но вот только тело его не нашли. Это дело продолжают расследовать.

Напомним, в июле в Новосибирске осудили ОПГ, которая нелегально регистрировала мигрантов.