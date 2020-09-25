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Умерли 23 человека: Москва вышла на июльские показатели смертности от коронавируса

сегодня 07:48

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

23 пациента с подтверждённым COVID-19 скончались в Москве за минувшие сутки; в последний раз более 20 летальных исходов в столице было зафиксировано в июле.

В Москве за сутки скончались 23 больных коронавирусом. В последний раз более 20 смертей за день регистрировалось 15 июля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего с начала пандемии в столице умерли 5203 человека. На утро 28 сентября в Москве было зарегистрировано 287 993 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их число выросло на 2217.

Стоит отметить, в России впервые с 16 июня было зарегистрировано более 8 тыс. заболевших — 8135.

Напомним, ранее сообщалось, что коечный фонд для больных коронавирусом в России занят на 90%.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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