Увеличение пособия на детей, Николай Басков на Алтае и свежие подробности нашумевших уголовных дел: главные новости 29 сентября – в одном материале

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм, с сайта pixabay.com, СКР и из соцсетей

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; увеличение пособия на детей, Николай Басков на Алтае и новые подробности нашумевших уголовных дел.

Вторник не только порадовал россиян новыми надеждами, но и шокировал сибиряков резонансными событиями. Главные из них — в нашем обзорном материале.

Увеличение пособия на детей

Министерство труда РФ планирует увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет в 2021 году, сообщает «РИА Новости».

Повышенное пособие будут выплачивать тем семьям, в которых среднедушевой доход не вырастет до прожиточного минимума даже с учётом помощи в 5,5 тысяч рублей, выплачиваемой ранее.

Музыка помешала

В Барнауле 45-летний мужчина погиб под колёсами локомотива. По данным транспортной полиции, мужчина шёл из магазина по железнодорожной насыпи и не услышал предупреждающие сигналы локомотива, потому что был в наушниках.

Машинист тепловоза предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, от полученных травм барнаулец скончался.

От недостатка внимания

В Кемеровской области перед судом предстанет 50-летний житель Новокузнецка, обвиняемый в убийстве женщины. Он поджёг её дом, чтобы обратить на себя внимание, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Спасателям удалось вынести из горящего дома 9-летнего мальчика и 57-летнюю женщину — в бессознательном состоянии с ожогами они были госпитализированы. 39-летняя хозяйка дома погибла в пожаре.

Благосклонность Фемиды

Железнодорожный районный суд Новосибирска решил отпустить под домашний арест обвиняемого в получении взятки полковника СКР Юрия Лущенкова, несмотря на то что следственные органы настаивали на продлении его ареста.

Юрия Лущенкова подозревают в получении взятки в 1,5 миллиона рублей за информацию о собранных доказательствах в деле о сети подпольных казино.

Тюрьма не исправила

Пьяный сибиряк ночью поджёг дом, в котором находилась семья. Инцидент произошёл год назад в Татарске, и после освобождения из СИЗО мужчина угрожает повторить события той ночи.

Потерпевшие также отмечают, что поджигатель переписал всё своё имущество на сына в августе этого года, чтобы не выплачивать им установленную судом сумму ущерба.

Задержаны убийцы Павлика

Тигр Павлик проживал в Приамурье, куда был возвращён в дикую природу весной 2019 года. На днях его нашли убитым в лесном массиве Свободненского района.

Личности подозреваемых уже установлены, охотники задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная охота» и «Добыча особо ценного животного».

На контроле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства жены главврача Искитимской ЦРБ. Напомним, женщине было 66 лет, перед её убийством дом семьи Кайгородовых ограбили.

«В восторге от сказочного Алтая»

Золотой голос российской эстрады, певец Николай Басков отдыхает на Алтае.

Накануне он опубликовал фотоснимки, сделанные на Телецком озере и в селе Онгудай.