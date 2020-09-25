В Алтайском крае открыли дополнительный госпиталь для ковидных пациентов

Фото pixabay.com

Из-за сложной эпидситуации временно развернули госпиталь на базе городской больницы Новоалтайска; там будут лечить пациентов с вирусной пневмонией и ковидом.

В Алтайском крае временно открыли госпиталь на базе стационара городской больницы в городе Новоалтайске. Врачи этой больницы уже имеет опыт оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Лечить в госпитале будут не только жителей Новоалтайска, но и Барнаула и Первомайского района. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Алтайского края.

В ведомстве отметили, что экстренные вызовы из Новоалтайска и Первомайского района обслуживает станция скорой медицинской помощи Барнаула. Пациентов, нуждающихся в госпитализации по профилям «гинекология», «терапия», «хирургия», «неврология», «урология», будут увозить в Краевую клиническую больницу и Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, Алтайский краевой кардиологический диспансер, а также в больницы № 8 и № 11 Барнаула.

Также подчеркнули, что вопрос организации гемодиализа и доставки пациентов, ранее проходивших эту процедуру в стационаре Новоалтайска, проработан с руководством Министерства социальной защиты населения Алтайского края и Краевой клинической больницы. Поликлиника Новоалтайска продолжит работать по прежнему графику.

Напомним, Алтайский госуниверситет закрыли из-за коронавируса.