В Армении ограничен выезд мужчин призывного возраста из-за боёв в Нагорном Карабахе
Фото pixabay.com
Разгоревшиеся в Нагорном Карабахе бои, похоже, постепенно развиваются в региональную войну; Армения ввела ограничения на передвижения за границу мужчин.
Военное положение в Армении привело к ограничению выезда из страны мужчин в возрасте 18-55 лет, сообщает Sputnik Армения. Покинуть страну мужчина призывного возраста может только с письменного разрешения территориального военкомата.
Напомним, 27 сентября армия Азербайджана начала наступление на Нагорный Карабах.
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