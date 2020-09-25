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В Армении ограничен выезд мужчин призывного возраста из-за боёв в Нагорном Карабахе

сегодня 01:20

Фото pixabay.com

Разгоревшиеся в Нагорном Карабахе бои, похоже, постепенно развиваются в региональную войну; Армения ввела ограничения на передвижения за границу мужчин.

Военное положение в Армении привело к ограничению выезда из страны мужчин в возрасте 18-55 лет, сообщает Sputnik Армения. Покинуть страну мужчина призывного возраста может только с письменного разрешения территориального военкомата.

Напомним, 27 сентября армия Азербайджана начала наступление на Нагорный Карабах.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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