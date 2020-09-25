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В каких домах в Новосибирске дадут отопление 29 сентября: список улиц

сегодня 10:14

Фото pixabay.com

Подключение домов к теплу почти завершено; в конце сентября отопление появится в домах культуры и институтах.

В Новосибирске практически завершили подачу тепла в жилые дома. Такие данные приводит пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

В настоящее время к отоплению подключены 83 % многоквартирных домов – почти 6 тысяч. Также тепло уже есть в 98 % медучреждений (325) и в 96 % (603) детсадов и школ города.

30 сентября и 1 октября в Новосибирске отопление получат объекты культуры, институты и другие учреждения во всех районах города.

«Подрядчики выполнили 85 % программы капитального ремонта на десяти участках теплотрасс общей протяжённостью 5 км. Сейчас работы уже на финальном этапе и не влияют на теплоснабжение горожан», — также заявили в СГК.

29 сентября тепло придёт в дома:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Ватутина от ул. Новогодней — ул. Вертковской, ул. Немировича-Данченко.

ТЭЦ-2: ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Мичурина от ул. Орджоникидзе до ул. Фрунзе, ул. Романова до ул. Каменской, Комсомольский проспект, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. 9-го Ноября, ул. 3-го Интернационала, ул. Нижегородская, ул. Кирова, ул. Декабристов.

ТЭЦ-3: Северо–Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова (Матрёшкин двор и ЖСК «Старт»).

КРК: Затулинский ж/м ул. Петухова — ул. Зорге в сторону Советского шоссе.

ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дачная, ул. Д. Донского, ул. Перевозчикова, ул. Вавилова, ул. Жуковского.

ТЭЦ-5: ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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