В каких домах в Новосибирске дадут отопление 29 сентября: список улиц

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Подключение домов к теплу почти завершено; в конце сентября отопление появится в домах культуры и институтах.

В Новосибирске практически завершили подачу тепла в жилые дома. Такие данные приводит пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

В настоящее время к отоплению подключены 83 % многоквартирных домов – почти 6 тысяч. Также тепло уже есть в 98 % медучреждений (325) и в 96 % (603) детсадов и школ города.

30 сентября и 1 октября в Новосибирске отопление получат объекты культуры, институты и другие учреждения во всех районах города.

«Подрядчики выполнили 85 % программы капитального ремонта на десяти участках теплотрасс общей протяжённостью 5 км. Сейчас работы уже на финальном этапе и не влияют на теплоснабжение горожан», — также заявили в СГК.

29 сентября тепло придёт в дома:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Ватутина от ул. Новогодней — ул. Вертковской, ул. Немировича-Данченко.

ТЭЦ-2: ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Мичурина от ул. Орджоникидзе до ул. Фрунзе, ул. Романова до ул. Каменской, Комсомольский проспект, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. 9-го Ноября, ул. 3-го Интернационала, ул. Нижегородская, ул. Кирова, ул. Декабристов.

ТЭЦ-3: Северо–Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова (Матрёшкин двор и ЖСК «Старт»).

КРК: Затулинский ж/м ул. Петухова — ул. Зорге в сторону Советского шоссе.

ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дачная, ул. Д. Донского, ул. Перевозчикова, ул. Вавилова, ул. Жуковского.

ТЭЦ-5: ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.