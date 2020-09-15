В Новосибирске обновят автобусный парк

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Минтрансе РФ рассмотрена и одобрена заявка Новосибирска на приобретение новых автобусов; в лизинг закупят 40 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе.

Автобусы будут обслуживать два городских маршрута: № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ» и № 45 «Чемской бор – Обл. больница». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

С 2020 года национальный проект БКАД позволяет использовать федеральные средства не только для ремонта дорог, тротуаров, комплексного ремонта магистралей, но и закупать новый общественный транспорт.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что за каждую партию новой техники городам приходится конкурировать: «Мы каждый раз доказываем необходимость обновления автопарка, конкуренция со стороны других городов очень высокая, заявок в Минтранс поступает много. Техника не достаётся нам бесплатно – она будет приобретаться на условиях софинансирования. По этой заявке Новосибирск получит право на покупку 40 автобусов».

Сейчас готовится документация для заключения договоров.

Напомним, в 2021 году для Новосибирска закупят также новые троллейбусы.