В Новосибирский зоопарк из Франции привезли барханную кошку

Из открытых источников

Сам зоопарк отправил в Петербург игрунку; кошку привезли из города Люминьи-Нель-Ормо.

Новосибирский зоопарк получил из Франции барханную кошку. Контроль за ввозом животного провели инспекторы Россельхознадзора.

Животное прибыло в Новосибирск из города Люминьи-Нель-Ормо ещё 19 сентября.

«Перевозка животного осуществлялась в сопровождении соответствующего ветеринарного сертификата с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза зоопарковых и цирковых животных», — заявили в ведомстве.

Также инспекторы Россельхознадзора заявили, что из Новосибирска в Ленинградский зоопарк отправили игрунку в возрасте двух лет.

Сейчас животные уже размещены в зоопарках принимающих сторон.



Ранее Новосибирский зоопарк рассказал о жизни амурских тигров.