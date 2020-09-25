В Новосибирский зоопарк из Франции привезли барханную кошку
Из открытых источников
Сам зоопарк отправил в Петербург игрунку; кошку привезли из города Люминьи-Нель-Ормо.
Новосибирский зоопарк получил из Франции барханную кошку. Контроль за ввозом животного провели инспекторы Россельхознадзора.
Животное прибыло в Новосибирск из города Люминьи-Нель-Ормо ещё 19 сентября.
«Перевозка животного осуществлялась в сопровождении соответствующего ветеринарного сертификата с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза зоопарковых и цирковых животных», — заявили в ведомстве.
Также инспекторы Россельхознадзора заявили, что из Новосибирска в Ленинградский зоопарк отправили игрунку в возрасте двух лет.
Сейчас животные уже размещены в зоопарках принимающих сторон.
Ранее Новосибирский зоопарк рассказал о жизни амурских тигров.
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