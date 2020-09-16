В новосибирском правительстве рассказали, как реагируют на посты и комментарии в соцсетях

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Новосибирцы в течение суток получают ответы от властей на свои вопросы в социальных сетях; с 2018 года в регионе ведётся работа по взаимодействию с жителями на площадках социальных сетей – «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook, Twitter.

Посты и комментарии новосибирцев в соцсетях отбираются по специальному компьютерному алгоритму, специалисты департамента информационной политики направляют их в органы власти для подготовки ответов, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Основная особенность такой работы – ответ должен быть подготовлен в течение суток. Жители получают ответы от министерств социального и инфраструктурного блоков, а также от властей районов и городов», — отметили в региональном правительстве.

В пресс-службе привели наиболее интересные вопросы за неделю.

В личных сообщениях жители региона задают вопросы, касающиеся медицинской помощи. Девушка просила разобраться, почему её бабушке не выдают льготное лекарство. Региональный Минздрав передал информацию в районную амбулаторию, пользователь поблагодарил за ответ.

Осенью становится актуальной проблема вывоза собранного на субботниках мусора. Жительница г. Оби обратилась с просьбой убрать мусор (ветки) возле её дома. Администрация города оперативно ответила, когда будет убран мусор, а именно – в ближайший день. Женщина поблагодарила за уборку, уточнив, что работали организованно, быстро и качественно.

Продолжает оставаться важной проблема с уличным освещением в ряде населённых пунктов региона. Житель Куйбышева интересовался, почему фонари на ряде улиц «включаются странным образом: то вся линия, то с промежутками через 3-4 фонаря, то вообще горит на всей улице несколько штук». Администрация дала пояснение, что были обнаружены дефекты, которые в текущее время устраняются. Мужчина поблагодарил за оперативный ответ.

Жителей продолжают интересовать вопросы благоустройства территорий и ремонта дорог. В Мошковском районе женщину волновал вопрос восстановления дороги, которую разбила строительная техника. Пользователю сообщили данные о подрядчике и сроке приведения в нормативное состояние участка автомобильной дороги. Женщина поблагодарила за ответ. А в Барабинске жители переживали, что после ремонта дороги не будет функционировать ливнёвка. Администрация города пояснила, что «работы по организации водоотвода будут выполнены на всем протяжении реконструируемого участка дороги». Пользователей ответ удовлетворил.

Специалисты интернет-отдела департамента информационной политики отмечают снижение вопросов по поводу лечения коронавирусной инфекции и ограничений, связанных с её распространением. Также с весны этого года стало заметно меньше обращений по поводу вывоза мусора. На первое место выходят вопросы благоустройства территорий и состояния дорог, электроснабжения, коммунальные проблемы и старта отопительного сезона.

За прошедший квартал специалисты получили в три раза больше положительных откликов и благодарностей за свои ответы, чем отрицательных. Среднее время ожидания ответа составило 5 часов.

Напомним, в сентябре губернатор Андрей Травников лично ответил на вопросы дольщиков долгостроев.