В один день в Абакане откопали человеческие кости в разных концах города

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Дачные работы несут успокоение и возможность отвлечься от городской суеты; иногда можно откопать не очень приятные «клады».

Дачники в Абакане откопали в разных частях города скелеты на своих участках, сообщает «Проспект мира».

«Кладоискатели» заявили о своих находках в полицию и теперь судмедэкспертизе предстоит установить точное время захоронения, пол и возраст обладателей скелетов. По предварительным данным, это – не криминальные захоронения, по крайней мере, не нашего времени: останкам порядка 300 лет.

Напомним, 23 сентября археологи обнаружили в Хакасии скифский могильник.