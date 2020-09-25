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В реанимацию попали 55 больных коронавирусом в Новосибирске

сегодня 12:16

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

55 пациентов с подтверждённым коронавирусом находятся в реанимационных отделениях в Новосибирской области; 18 больных дышат при помощи аппаратов ИВЛ.

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразился 71 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 13 070 случаев инфицирования. Об этом 29 сентября сообщили в оперативном штабе субъекта.

Как отметили специалисты, за сутки скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 72 лет и три женщины, им было 72 года, 73 года и 84 года.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек», — уточнили в штабе.

В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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