В России предлагают ввести новый штраф для водителей

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Российские полицейские решили наказывать рублём за использование шин не по сезону; правоохранители ссылаются на нормы Таможенного союза.

Использование автомобильных шин не по сезону запрещено регламентами Таможенного союза, но норма не закреплена в российском законодательстве. Теперь в МВД предлагают исправить это и ввести штраф за поездки на летней резине – зимой и наоборот. Об этом пишет «Российская газета».

Планируемый размер штрафа – 500 рублей.

Законодательно новая норма будет закреплена путём внесения в обновленный перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.

Есть у полицейских претензии и к эксплуатации восстановленных шин, их будет запрещено устанавливать на переднюю ось. В настоящее время восстановленные покрышки можно использовать только на грузовом транспорте и то, если они – не старше 7 лет.

Напомним, 21 сентября подозреваемого в стрельбе в центре Новосибирска задержала полиция.