Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В России предлагают ввести новый штраф для водителей

вчера 23:47

Фото pixabay.com

Российские полицейские решили наказывать рублём за использование шин не по сезону; правоохранители ссылаются на нормы Таможенного союза.

Использование автомобильных шин не по сезону запрещено регламентами Таможенного союза, но норма не закреплена в российском законодательстве. Теперь в МВД предлагают исправить это и ввести штраф за поездки на летней резине – зимой и наоборот. Об этом пишет «Российская газета».

Планируемый размер штрафа – 500 рублей.

Законодательно новая норма будет закреплена путём внесения в обновленный перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.

Есть у полицейских претензии и к эксплуатации восстановленных шин, их будет запрещено устанавливать на переднюю ось. В настоящее время восстановленные покрышки можно использовать только на грузовом транспорте и то, если они – не старше 7 лет.

Напомним, 21 сентября подозреваемого в стрельбе в центре Новосибирска задержала полиция.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

деньги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

123209
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39170
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31137
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23053
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22338
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21637
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21042
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября