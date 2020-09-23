В России вступили в силу новые правила отбывания наказания осуждёнными

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Осуждённые теперь смогут отбывать срок в колонии, расположенной ближе к дому; перевод из одной ИК в другую возможен по заявлению самого осуждённого либо его родственников.

В России вступил в силу закон, предусматривающий возможность перевода осуждённого для отбывания наказания в регион его проживания. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Теперь по закону ФСИН может отправить осуждённого в колонию того региона, где проживают его близкие родственники, либо в ближайшую к дому. Решение служба исполнения наказаний принимает на основании заявления осуждённого либо с письменного согласия его родных.

Как отмечает РИА, нормы закона распространяются не только на осуждённых к лишению свободы, но и на осуждённых к принудительным работам.

Напомним, в сентябре российские заключённые сбежали из колонии, сделав подкоп.