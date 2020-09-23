Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В России вступили в силу новые правила отбывания наказания осуждёнными

сегодня 08:13

ФОТО PIXABAY.COM

Осуждённые теперь смогут отбывать срок в колонии, расположенной ближе к дому; перевод из одной ИК в другую возможен по заявлению самого осуждённого либо его родственников.

В России вступил в силу закон, предусматривающий возможность перевода осуждённого для отбывания наказания в регион его проживания. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Теперь по закону ФСИН может отправить осуждённого в колонию того региона, где проживают его близкие родственники, либо в ближайшую к дому. Решение служба исполнения наказаний принимает на основании заявления осуждённого либо с письменного согласия его родных.

Как отмечает РИА, нормы закона распространяются не только на осуждённых к лишению свободы, но и на осуждённых к принудительным работам.

Напомним, в сентябре российские заключённые сбежали из колонии, сделав подкоп.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

колония

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120605
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39068
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30287
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22633
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22193
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21490
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20922
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября