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В Томском госуниверситете создана 3D-система, моделирующая поведение людей при пожаре

вчера 22:45

Фото из открытых источников

Моделирование человеческого поведения может приносить пользу; одно из применений – реакции на пожаре.

Томские учёные создали 3D-систему, способную прогнозировать поведение людей во время пожара. Прогноз основан на просчитывании психологических и физических реакций, сообщает пресс-служба ТГУ.

Спектр реакций – от паники и агрессии до проявления взаимопомощи.

Завкафедрой информационных технологий в исследовании дискретных структур ТГУ Станислав Торгаев отмечает, что созданное устройство просчитывает не только человеческие характеристики, но и физико-химические параметры горения материалов.

Возможно введение алгоритмов поведения как в ручном режиме, так и случайным образом. В результате получается симуляция, отражающая реальные алгоритмы поведения людей в зависимости от тех или иных обстоятельств.

В настоящее время прорабатывается описание различных психотипов, которое будет затем введено в программу, что повысит её прогностические свойства.

Томские учёные видят применение устройства в МЧС или в школах при обучении ОБЖ.

Напомним, 29 сентября стали известны подробности пожара в центре Новосибирска.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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