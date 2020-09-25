Виновника гибели новосибирского хоккеиста поймали в Барнауле

Фото ХК «Динамо-Алтай»

22-летний водитель был за рулём пьяным; хоккеист Вадим Орехов умер на 26-м году жизни.

В Барнауле задержали водителя, который предположительно является виновником аварии, где погиб новосибирский хоккеист Вадим Орехов. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД.

22-летний водитель задержан на 48 часов. В полиции уточнили, что в момент аварии он мог находиться в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по пункту а части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Уроженец Новосибирска Орехов профессиональную карьеру начал в «Сибирских снайперах», далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), «Тамбов», «Горняк» (Рудный), «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). За «Сибирь» в КХЛ Орехов провел один матч в сезоне-2013/14. За «Динамо-Алтай» провёл четыре матча.

Напомним, уроженец Новосибирска, вратарь барнаульской команды «Динамо-Алтай» Вадим Орехов погиб в результате ДТП на 26-м году жизни 27 сентября.