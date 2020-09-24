"Врачи борются за его жизнь": автомобиль такси влетел в дерево в Бердске

Фото из группы "ЧП Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Два человека — водитель и пассажир — серьёзно пострадали в ДТП в Бердске; таксист находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Водитель такси в Бердске не справился с управлением на крутом повороте, в результате автомобиль на скорости влетел в дерево. Находившихся в салоне людей увезла скорая. Об этом 28 сентября сообщает издание "Свидетель".

По данным СМИ, сильнее всего в аварии пострадал водитель — основной удар пришёлся на левый бок "Хёндая". Из покорёженной иномарки мужчину доставали с помощью специального инструмента.

Как рассказала журналистам главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская, состояние 18-летнего водителя — тяжёлое.

"У него перелом основания черепа, врачи борются за его жизнь, — цитирует издание слова медика. — У 19-летней девушки пассажирки — черепно-мозговая травма. Она помещена в травматологическое отделение".

Напомним, ранее в Новосибирске автомобиль скорой врезался в припаркованный автомобиль.