Всё для туристов: в Алтайском крае отремонтируют федеральную дорогу к солёным озёрам

Фото Упрдор «Алтай»

Автомобильная дорога в Алтайском крае получила статус федеральной; это популярный туристический маршрут к солёным озёрам.

Автомобильная дорога А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан является популярным туристическим маршрутом. Дорога ведёт к солёным озёрам Алтайского края. От выезда из Барнаула до пограничного пункта она составляет 389 км, из них нормативным требованиям соответствует только около 20 % дороги. Росавтодор обозначил планы работ на теперь уже федеральной трассе Барнаул – Кулунда. Об этом рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

В первую очередь дорожники отремонтируют наиболее проблемные участки. Так в Мамонтовском районе в 2021 году начнут капитальный ремонт двух объектов (158-167 км и 178-185 км), ещё для двух отрезков в Романовском районе общей протяжённостью 15 км подготовят проектную документацию. Кроме того, планируется поэтапная разработка проекта на устранение 45-километрового щебеночного разрыва перед Кулундой.

Также в следующем сезоне начнётся ремонт на одном из наиболее загруженных участков – от Барнаула до села Шахи (13-28 км) и на обходе Павловска. В ближайших планах провести работы на путепроводе через железную дорогу на выезде из Барнаула и на мостах через реки Касмала, Ребриха и Калманка.

В управлении подчеркнули, что на этот год надо подготовить трассу к эксплуатации в зимний период. Дорожники восстановят элементы обустройства и покрытие на локальных участках, приведут в порядок трубы и водоотводные сооружения.

Напомним, в рамках национального проекта Новосибирск получит дополнительное финансирование на ремонт дорог.