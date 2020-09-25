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Вторая волна: эксперты сказали, когда ждать пика заболевамости коронавирусом

сегодня 08:33

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России; по оценке специалистов, он наступит через 2-3 недели.

Пик заболеваемости коронавирусом наступит через 2-3 недели, а при более пессимистичном сценарии — в начале ноября. Такой прогноз озвучил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он рассказал, что экспертам удалость составить три возможных сценария распространения болезни.

При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели.

"В худшем случае пик случится в начале ноября", — сказал Тавадян.

Напомним, ранее сообщалось, что коечный фонд для больных коронавирусом в России занят на 90%.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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