Вторая волна коронавируса пришла в Россию, заявил новосибирский учёный

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Вторая волна длится с середины сентября; пик заболеваемости придётся на октябрь.

Новосибирский учёный заявил, что в Россию уже пришла вторая волна заболеваемости коронавирусом. Заявление сделал первый заместитель директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий Андрей Юрченко.

Учёный в интервью радио Sputnik заявил об устойчивой тенденции роста заболеваемости в течение последних двух недель. Он отметил, что пока реальной картины происходящего нет, поскольку случаи бессимптомного течения коронавируса не попадают в статистику. Те, кто болеют COVID-19 в лёгкой форме, попадают в статистику по ОРВИ или же по гриппу.

О наступившей второй волне коронавируса говорит скачкообразный характер прироста новых случаев заболевания, возврат ограничений в регионах, а также перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.

Юрченко, ссылаясь на мнение известного новосибирского вирусолога Сергея Нетёсова, заявляет, что вторая волна коронавируса в мире началась в июле. В России же она стартовала на второй неделе сентября. Но основным критерием её начала следует считать подъём дневной заболеваемости на фоне открытия учебных заведений, кафе и ресторанов при примерно одинаковом количестве проводимых тестов.

Коэффициент смертности от коронавируса составляет 0,3 %. Например, в Новосибирской области ежесуточно умирают по 3-4 человека. Значит реальное число заболевших составляет не менее 1000-1300 человек в день, а не меньше сотни, как говорит оперативный штаб.

Напомним, всего в Новосибирской области 12 999 случаев заражения коронавирусом, среди них 769 детей. Выздоровели 11 859 человек, скончался 441 пациент.