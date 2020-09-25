Выплата на детей от 3 до 7 лет: Минтруд планирует увеличить пособие

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Родители более 3 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет получают отдельное пособие; в следующем году оно может вырасти в два раза.

Министерство труда РФ планирует увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет в 2021 году. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Повышенное пособие будут выплачивать тем семьям, в которых среднедушевой доход не вырастет до прожиточного минимума даже с учётом помощи в 5,5 тысяч рублей, выплачиваемой ранее.

На эти цели правительству потребуются дополнительные 95 млрд рублей.

В 2020 году малоимущим семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет, начали выплачивать пособие в половину прожиточного минимума. Всего такая помощь положена 3,8 млн детей.

Напомним, новое пособие для безработных появится в России.