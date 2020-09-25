Выплаты и пособия: что будет, если не оформить до 1 октября карту «МИР»

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С 1 октября пособия и выплаты россиянам будут перечислять только на карты «Мир»; перейти на новую систему в срок наверняка успеют не все.

В перечень выплат, которые будут переводиться только на карту МИР, входят пенсии, пособия безработным, пособия ФСС, все виды пособий и выплат для семей с детьми, компенсации для граждан, пострадавших от радиации. Если у получателя уже есть карта «МИР» и её реквизиты представлены для выплаты, заново обращаться в банк и открывать новый счёт не нужно. Если нет – успеть оформить карту нужно до 1 октября, иначе деньги придут не сразу.

Российская платёжная система «МИР» работает почти со всеми банками-эмитентами страны, то есть банками, выпускающими карты. Чтобы заказать карту «МИР», нужно обратиться в банк с заявлением об открытии счёта. В зависимости от типа карты и условий обслуживания срок её изготовления может составить от одного дня до 1-2 недель.

Даже если карту не выдадут сразу на руки, банк предоставит клиенту распечатку с реквизитами привязанного счёта. Их нужно представить в ПФР, орган соцзащиты или другое учреждение, выплачивающее пособие. Когда карта будет готова, деньги можно снимать в банкоматах или через кассы банка. Также до изготовления карты деньги можно снять со счёта непосредственно в банке.

Если на 1 октября в учреждении, выплачивающем социальные пособия, не будут данных о карте «МИР», перевод будет отклонён. В этом случае недополученная сумма будет перечислена позже — сразу после подачи реквизитов новой карты, поэтому пособие не аннулируется.

Пособия и выплаты после 1 октября могут перечислить получателю без карты «МИР», только если у него есть банковский счёт, не привязанный к какой-либо карте, то есть на сберкнижку. Чтобы получать пособие именно таким способом, укажите в заявлении о назначении пособия нужные вам реквизиты.

Напомним, пенсионерам продлили срок перехода на карты «Мир» ещё на несколько месяцев.