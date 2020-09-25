Юрий Башмет с женой госпитализированы в московскую больницу: у дирижёра коронавирусная пневмония

Фотографии с сайта ysor.ru

Дирижёр проходит лечение в одной из московских больниц; Юрий Башмет госпитализирован вместе с супругой.

Юрий Башмет проходит лечение от коронавируса в одной из московских больниц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства. Дирижёр чувствует себя хорошо.

«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждёт момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — подчеркнули в пресс-службе.

О том, что музыканту поставили диагноз «пневмония», сообщили в эфире «Рен ТВ». По информации телеканала, Башмет и его супруга вызвали скорую помощь на дачу, которая находится в посёлке Николина гора, когда почувствовали себя плохо. Оттуда их и госпитализировали около 14:00 в понедельник.

67-летний дирижёр должен был выступать 4 октября в КЗ «Зарядье» со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром. Вероятно, выступление теперь не состоится.

Напомним, вчера стало известно, что три юных музыканта из Карасука вошли в состав симфонического оркестра Башмета.