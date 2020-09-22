Забрали за долги: приставы арестовали принадлежащий сибирячке внедорожник Grand Cherokee

Фото пресс-службы УФССП по Новосибирской области

В Новосибирской области судебные приставы арестовали внедорожник должницы; чтобы не лишиться авто, женщина должна заплатить 165 тысяч рублей.

42-летняя сибирячка лишилась внедорожника из-за долга в размере 165 тысяч рублей. Приставы арестовали её автомобиль, чтобы в случае непогашения задолженности отправить на реализацию. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, исполнительное производство находится в отделении судебных приставов по Новосибирскому району. Дело основано на решении областного Арбитражного суда о взыскании с 42-летней жительницы посёлка Озёрный 165 тысяч рублей.

«При проверке имущественного положения женщины судебный пристав-исполнитель установил транспортное средство Jeep Grand Cherokee, принадлежащее должнице», — рассказали в УФССП.

Сейчас внедорожник изъят у владелицы и передан на ответственное хранение взыскателю.

«Если женщина в короткие сроки не исполнит решение суда, автомобиль будет реализован», — уточнили приставы.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирские приставы ищут актёра Павла Прилучного.