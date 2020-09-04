Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Закройте хлеборезку!»: многодетная мать ответила на обвинения в «выпрашивании пособий»

сегодня 14:52

Фото pixabay.com

Выплата пособий многодетным и малоимущим семьям спровоцировала волну критики в адрес получателей такой помощи; их упрекают в попрошайничестве и нежелании работать.

Многодетная мать ответила на претензии недоброжелателей, которые считают, что «неработающие мамашки и так получают слишком много», и призывают семьи с детьми перестать выпрашивать у государства деньги. Женщина посоветовала своим оппонентам «закрыть хлеборезку» и задуматься о справедливости. Своё мнение она опубликовала под петицией о продлении пособий на октябрь.

«Закройте хлеборезку те, кто кричит, что рожать не надо и требовать от государства. Мы платим государству, которое ходит в золотые унитазы и имеет имущество за рубежом. О них вы почему-то молчите. А мы работать успеваем и рожать. Смотри-ка, боитесь, что зажрёмся за 1 750 рублей!» — написала женщина.

Напомним, ранее в Сети появились комментарии, в которых получателей пособий назвали «малогребущими».

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

выплаты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

121568
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39117
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30694
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22870
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22259
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21550
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20974
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября