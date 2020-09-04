«Закройте хлеборезку!»: многодетная мать ответила на обвинения в «выпрашивании пособий»

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Выплата пособий многодетным и малоимущим семьям спровоцировала волну критики в адрес получателей такой помощи; их упрекают в попрошайничестве и нежелании работать.

Многодетная мать ответила на претензии недоброжелателей, которые считают, что «неработающие мамашки и так получают слишком много», и призывают семьи с детьми перестать выпрашивать у государства деньги. Женщина посоветовала своим оппонентам «закрыть хлеборезку» и задуматься о справедливости. Своё мнение она опубликовала под петицией о продлении пособий на октябрь.

«Закройте хлеборезку те, кто кричит, что рожать не надо и требовать от государства. Мы платим государству, которое ходит в золотые унитазы и имеет имущество за рубежом. О них вы почему-то молчите. А мы работать успеваем и рожать. Смотри-ка, боитесь, что зажрёмся за 1 750 рублей!» — написала женщина.

Напомним, ранее в Сети появились комментарии, в которых получателей пособий назвали «малогребущими».