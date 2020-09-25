Замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка госпитализирован с подозрением на коронавирус

Правительство Новосибирской области

Ранее в больницу с коронавирусом попадал министр транспорта региона; всего в Новосибирской области более 13 тысяч случаев заражения COVID-19.

В Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализирован заместитель губернатора Сергей Сёмка. Информацию приводят новосибирские СМИ.

Журналисты также выяснили, что с подозрением на COVID-19 в больницу также попал глава Государственной жилищной инспекции Александр Полищук.

Напомним, летом в Новосибирской области с коронавирусом госпитализировали министра транспорта региона Анатолия Костылевского. Позже в ковид-госпиталь попал и сенатор и экс-губернатор региона Владимир Городецкий.

Напомним, всего в Новосибирской области более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом.