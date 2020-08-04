Заплатите и ходите: заведующая детсада попалась на взятке в 200 тысяч

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В Томске вынесли приговор бывшей заведующей детсада; женщина получила условный срок за взятки от родителей.

«Заведующая одного из детсадов в Томске принимала детей без документов и принимала за это деньги от родителей. Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали заведующую частным детским садом, которая с октября 2016 по 2018 год, пользуясь своим служебным положением, незаконно получала деньги от трёх жителей Томска. Взамен она брала детей без оформления соответствующих документов. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе МВД по Томской области.

Полиция провела расследование уголовного дела по статье «Получение коммерческого подкупа в значительном размере». В настоящее время Октябрьский районный суд Томска признал женщину виновной и назначил ей наказание – 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, сибирячка добилась путёвки в государственный детский сад, несмотря на большую очередь.