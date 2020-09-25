Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Жителя Новосибирска будут судить за призывы к терактам в мессенджерах

сегодня 18:28

Фото pixabay.com

Мужчина разместил сообщения со своего телефона; максимальное наказание – 7 лет тюрьмы.

Житель Новосибирска предстанет перед судом за призывы к терактам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по НСО.

По данным ведомства, 38-летний новосибирец в феврале 2018 года разместил в чате одного из мессенджеров комментарии, в которых призывал к террористическим актам и «оправдывал терроризм».

«В рамках расследования проведена лингвистическая экспертиза, по заключению которой размещённые обвиняемым материалы содержат признаки побуждения, в том числе призывы к осуществлению террористической деятельности», — заявили в СК.

Дело передано в Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по уголовной статье – 7 лет тюрьмы.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

происшествия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

122491
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39150
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30925
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22967
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22301
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21593
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21012
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября