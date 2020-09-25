Жителя Новосибирска будут судить за призывы к терактам в мессенджерах

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Мужчина разместил сообщения со своего телефона; максимальное наказание – 7 лет тюрьмы.

Житель Новосибирска предстанет перед судом за призывы к терактам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по НСО.

По данным ведомства, 38-летний новосибирец в феврале 2018 года разместил в чате одного из мессенджеров комментарии, в которых призывал к террористическим актам и «оправдывал терроризм».

«В рамках расследования проведена лингвистическая экспертиза, по заключению которой размещённые обвиняемым материалы содержат признаки побуждения, в том числе призывы к осуществлению террористической деятельности», — заявили в СК.

Дело передано в Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по уголовной статье – 7 лет тюрьмы.