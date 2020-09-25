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Зверское убийство жены главврача искитимской больницы: установлена личность возможного преступника

сегодня 00:35

Фото из открытых источников

Смерть женщины потрясла общественность; правоохранительные органы делают всё возможное для раскрытия резонансного преступления.

Следственный комитет России по Новосибирской области установил личность возможного преступника и его сообщников, убивших жену главного врача Искитимской городской больницы. Тело женщины обнаружил муж, вернувшись из поездки. Преступники убили женщину как нежелательного свидетеля, так как основная их задача была ограбить дом: украдены деньги, вещи и драгоценности. Имеющаяся собака была бесполезна, так как находилась в закрытом вольере. Об этом сообщают региональные СМИ.

Правоохранителям ещё предстоит отработать несколько версий и доказать причастность подозреваемых к преступлению.

Напомним, 28 сентября названа дата прощания с Людмилой Кайгородовой, женой главврача городской больницы Искитима.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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