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Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

сегодня 15:59

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Пятнадцать многодетных матерей получили знаки отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть»; всего за 12 лет в регионе такие награды получили 1 112 матерей.

В этом году награды многодетным мамам вручили губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Андрей Травников отметил: «Сегодня мы вручаем знаки отличия «За материнскую доблесть» женщинам, которые выбрали непростое жизненное дело – быть матерью для большого количества детей. Дело, с одной стороны, полное сложностей, забот, беспокойства, с другой стороны – радости и счастья. Мы относимся к вам с огромным уважением, для нас вы являетесь воплощением настоящих семейных ценностей, примером для молодых родителей, у которых создание больших семей ещё впереди». Среди 15 награждённых знаком отличия «За материнскую доблесть» многодетных матерей 13 женщин с 5 детьми, одна женщина с 6 детьми, ещё одна женщина с 7 детьми. Представленные к награде многодетные матери проживают в 9 районах и городских округах Новосибирской области, городе Новосибирске. Возраст самой молодой мамы – 32 года.

Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 112 многодетных матерей. Поддержка многодетных семей – один из приоритетов деятельности правительства Новосибирской области.

Матерям, награждённым знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение из областного бюджета в размере пятидесяти тысяч рублей без учёта налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчётный счёт матери. Также им предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законом Новосибирской области.

Напомним, многодетным семьям положено отдельное пособие на маленьких детей.

Автор:
Олеся Сметанникова

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награды
Правительство Новосибирской области
многодетные

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