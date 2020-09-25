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Автобусы до дачи: в Новосибирске продлили график работы дачных маршрутов

сегодня 17:14

Фото из открытых источников

В Новосибирске продлили режим работы дачных маршрутов; по регулярным маршрутам они будут ходить до 18 октября.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, с 1 по 18 октября продлевается период работы дачных муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» и № 77л «Ул. Ветлужская – Сады» (кроме понедельников).

Также с 1 по 18 октября продлевается период работы автобусных маршрутов: № 27 «Площадь им. Калинина – Отделение связи № 13»,

№ 46 «ЖК «Северная корона» – Отделение связи № 13»,

№ 73 «Отделение связи № 13 – ул. Флотская»3,

маршрутного такси № 73 «ДК Кирова – Отделение связи № 13» до остановки «Северное кладбище» в соответствии с утверждёнными расписаниями движения.

Как отметили в пресс-центре мэрии, это сделано для обеспечения транспортного обслуживания садово-дачных обществ в связи с благоприятными погодными условиями.

Напомним, в Новосибирске на ближайшие выходные пообещали потепление.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

новосибирск
дачные маршруты

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