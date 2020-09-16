Более 9 тысяч человек стали участниками месячника «Детям – безопасную железную дорогу!»

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Сотрудники ЗСЖД рассказали детям о правилах безопасности на железной дороге; мероприятия проводились совместно с полицейскими транспортного управления.

В Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги с 31 августа по 30 сентября прошёл месячник «Детям – безопасную железную дорогу». В рамках мероприятий на станциях магистрали проходили профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев. Особое внимание уделялось предупреждению травматизма несовершеннолетних и нарушений, угрожающих безопасности движения.

Так, железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции в течение месяца провели более 160 совместных профилактических мероприятий. Участники напомнили детям и их родителям о правилах безопасного пересечения путей, рассказали про места безопасного перехода, а также вручили тематические памятки с полезной информацией.

Руководители железнодорожных станций провели в ряде учебных заведений профилактические беседы и лекции, а также передали электронные версии буклета «Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте» и видеоролики «Железная дорога – зона повышенной опасности». В течение месяца на вокзальных комплексах и в учебных учреждениях были продемонстрированы фильмы о правилах безопасного поведения граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. С этой информацией ознакомились более 9 тысяч человек.

Западно-Сибирская магистраль напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. При нахождении на инфраструктуре необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения, переходить пути только в установленных местах, снимать наушники и капюшон при нахождении у железной дороги, чтобы заметить приближающийся поезд.

Напомним, в январе–августе 2020 года контейнерные перевозки на ЗСЖД выросли на 20 %.