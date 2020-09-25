Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Бывший муж Пелагеи улетел на родину новой возлюбленной

вчера 18:34

Фото instagram.com/mari_gonchar

В разгар бракоразводного процесса Иван Телегин отправился в Нижневартовск; хоккеист путешествует с новой девушкой.

Хоккеист Иван Телегин, находящийся в процессе развода с певицей Пелагеей, улетел в Нижневартовск вместе с новой возлюбленной Марией Гончар. Девушка выложила фотографии с отдыха в Instagram.

На кадрах влюблённые запечатлены на конюшне. На нескольких фотографиях пара гладит скакунов и собаку.

«Довольные, расслабленные и счастливые», — подписала Мария Гончар фотографии.

Подписчики написали, что от фотографий «веет теплом, добротой и уютом», а Мария с Иваном выглядят красивыми и счастливыми.

Напомним, ранее Пелагея и Иван Телегин обменялись взаимными обвинениями по поводу встреч хоккеиста с их дочкой Таисией.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

шоу-бизнес
Пелагея
Телегин Иван

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127031
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39332
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31824
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
29805
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29054
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23433
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22510
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле