Бывший муж Пелагеи улетел на родину новой возлюбленной

Фото instagram.com/mari_gonchar

В разгар бракоразводного процесса Иван Телегин отправился в Нижневартовск; хоккеист путешествует с новой девушкой.

Хоккеист Иван Телегин, находящийся в процессе развода с певицей Пелагеей, улетел в Нижневартовск вместе с новой возлюбленной Марией Гончар. Девушка выложила фотографии с отдыха в Instagram.

На кадрах влюблённые запечатлены на конюшне. На нескольких фотографиях пара гладит скакунов и собаку.

«Довольные, расслабленные и счастливые», — подписала Мария Гончар фотографии.

Подписчики написали, что от фотографий «веет теплом, добротой и уютом», а Мария с Иваном выглядят красивыми и счастливыми.

Напомним, ранее Пелагея и Иван Телегин обменялись взаимными обвинениями по поводу встреч хоккеиста с их дочкой Таисией.