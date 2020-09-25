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Четверо мужчин в Новосибирске умерли от коронавируса за сутки

сегодня 11:08

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Новосибирской области за прошедшие сутки; в стационарах скончались четыре пациента.

По данным оперативного штаба, на утро 30 сентября в регионе выявлено 13 147 случаев COVID-19. За прошедшие сутки -77 фактов заражения. Публикуем полный текст сообщения.

«Среди заражённых — 784 детей. 11 973 пациента выписаны с выздоровлением (+51 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 года и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 662.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 577 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 523 729 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 547 жителей региона, 44 432 человека сняты с меднаблюдения».

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирская область
коронавирус

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