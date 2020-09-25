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Делаем бизнес удобнее: зачем нужна корпоративная карта

сегодня 12:16

Фото предоставлено Банком Акцепт

В Банке Акцепт рассказали об удобстве и преимуществах корпоративных банковских карт.

Корпоративная банковская карта – это современное и мобильное средство оплаты, которое позволяет совершать покупки и оплачивать счета в интересах организации практически в любом месте и в любое время. Это особенно удобно, если у сотрудников компании есть частые траты, связанные с корпоративным закупом товаров, командировочными расходами, оплатой программного обеспечения и т. п.

Что нужно знать о таких картах:

  • Средства на корпоративной карте – это деньги компании с её расчётного счёта, которые списываются с него при её использовании.
  • Корпоративные карты, также как и обычные, бывают дебетовые и кредитные, именные и неименные, рублёвые и валютные.
  • Корпоративные карты могут быть использованы как для снятия наличных, так и для безналичных операций.

Банк Акцепт предлагает корпоративную карту Visa Бизнес!

Это именная карта, которая позволит вам:

  • безналичный расчёт в любой точке мира;
  • расчёты в интернете;
  • взнос денежных средств на расчётный счёт;
  • выдачу подотчётных средств (командировочные, хозяйственные расходы и т. д.);
  • круглосуточный доступ к денежным средствам на счёте организации;
  • контроль операций и лимитов в интернет-банке;
  • защиту операций технологией разовых паролей 3D-Secure;
  • пополнение и переводы с карты на карту по номеру карты.

Сделайте бизнес удобнее с корпоративной картой от Банка Акцепт!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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Автор:
Евгения Шиндина

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