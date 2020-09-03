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Демонтируют один из самых известных постов ГИБДД в Новосибирске

сегодня 15:02

Фото «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Полицейский «аквариум» расположен на улице Восход; его уже начали сносить.

В Новосибирске демонтируют пост ГИБДД на улице Восход. Объект уже начали сносить рабочие.

Как рассказали очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пост ГИБДД на улице Восход регулярно использовался сотрудниками ведомства для проверки тонировки автовладельцев, а также во время других рейдов.

Новосибирцы окрестили пост на съезде с Коммунального моста «аквариумом» или «стаканом». На месте объекта работает тяжёлая техника, которая постепенно демонтирует один из самых примечательных для автомобилистов объектов.

Напомним, ранее мы показывали, как сносят одну из старейших школ в Новосибирске.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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