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Депутаты Государственного собрания Республики Алтай требуют смещения Олега Хорохордина

сегодня 16:10

Фото из открытых источников

На Алтае треть депутатов Эл Курултая (так называется Государственное собрание) выступили против Олега Хорохордина; они предложили выразить главе республики недоверие.

В Республике Алтай 14 депутатов Госсобрания – Эл Курултая предложили на внеочередной сессии рассмотреть вопрос о выражении недоверия главе региона Олегу Хорохордину. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь».

По мнению депутатов, Хорохордин бездействует и не умеет наладить работу правительства.

Известно, что инициативу о вотуме недоверия поддержали восемь независимых депутатов, фракция КПРФ из пяти человек и один депутат от «Справедливой России». По мнению этих народных избранников, Хорохордин ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. В частности, отмечается, что глава республики не смог согласовать работу правительства и парламента, пустил на самотёк вопросы внутренней политики и не может урегулировать конфликты, возникающие между органами местного самоуправления.

Депутаты отмечают, что Хорохордин не утвердил структуру республиканского правительства, несмотря на необходимость внести на согласование в Эл Курултай назначение заместителей председателя правительства в течение 13 дней.

«У депутатов есть серьёзные вопросы к тому, как в республике реализуется стратегия социально-экономического развития региона», – приводит «Коммерсант» слова руководителя фракции КПРФ в Эл Курултае Виктора Ромашкина.

В претензию главе Алтая также ставятся самые высокие в Сибири тарифы на электроэнергию и низкий уровень социального развития региона.

Если вопрос о недоверии будет поддержан большинством депутатов, то обращение будет направлено президенту России.

В правительстве Алтая изданию рассказали о несогласии с мнением депутатов и назвали его «частным мнением».

Напомним, год назад, в сентябре 2019 года, избиратели Алтая доверили республику Олегу Хорохордину.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

депутаты
Республика Алтай
Олег Хорохордин

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