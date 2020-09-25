Детские пособия: что будет, если не оформить карту «МИР»

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В России меняется схема выплат детских пособий; деньги будут отправлять только на карту национальной платежной системы.

Для получения детских пособий на карту «МИР» необходимо предоставить её реквизиты. Если этого не сделать, выплаты будут задержаны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСС.

Если родители или опекуны не заявят о новых реквизитах, деньги будут зачислены на их счёт в банке. В течение 10 дней они должны будут явиться в отделение банка для получения средств наличными.

Также они могут представить распоряжение о зачислении выплат на счёт, к которому привязана карта «Мир» или не привязана какая-либо карта вообще.

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