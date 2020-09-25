Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Детские пособия: что будет, если не оформить карту «МИР»

сегодня 12:31

Фото pixabay.com

В России меняется схема выплат детских пособий; деньги будут отправлять только на карту национальной платежной системы.

Для получения детских пособий на карту «МИР» необходимо предоставить её реквизиты. Если этого не сделать, выплаты будут задержаны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСС.

Если родители или опекуны не заявят о новых реквизитах, деньги будут зачислены на их счёт в банке. В течение 10 дней они должны будут явиться в отделение банка для получения средств наличными.

Также они могут представить распоряжение о зачислении выплат на счёт, к которому привязана карта «Мир» или не привязана какая-либо карта вообще.

Напомним, профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

детские пособия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

124800
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39266
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31455
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23249
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22441
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21759
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21146
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября