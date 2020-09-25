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Детские пособия: как поменять реквизиты на получение выплат с 1 октября в соцзащите

сегодня 09:49

Фото pixabay.com

С октября пособия и выплаты будут перечисляться только на карту «МИР»; заявление на сами пособия повторно подавать не нужно, но необходимо ещё раз обратиться в соцзащиту.

С 1 октября 2020 года детские пособия должны перечислять только на карту «Мир», на счёт в банке или выплачиваться через почтовое отделение.

Чтобы перевести пособие на карту «Мир», потребуется подать заявление в соцзащиту по месту назначения пособия с указанием новых реквизитов и изложением просьбы о перечислении пособия (указать вид пособия) на ребёнка (ФИО, дата рождения) по реквизитам карты (указать или приложить банковскую распечатку) с 1 октября 2020 года.

Напомним, пособие на детей с 3 до 7 лет планируют увеличить в два раза.

Автор:
Олеся Сметанникова

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