Диетические рецепты от звезды: «женщина-кошка» Холли Берри раскрыла секрет своей безупречной фигуры

Фотографии с сайта pixabay.com и из аккаунта halleberry социальной сети Instagram

Актриса поделилась секретом своего диетического завтрака; Холли Берри рассказала о любимой диете.

Голливудская звезда Холли Берри поделилась секретом своей безупречной фигуры в одной из серий передач PHIT Talks с тренером Питером Ли Томасом. Актриса рассказала о своём полезном кето-завтраке.

54-летняя Холли Берри пришла на передачу без макияжа, собрав волосы в хвост. При этом выглядит звезда совершенно невероятно. Она утверждает, что своей безупречной фигурой обязана диете и фитнесу.

Кето-диета, или кетогенная диета, заключается в потреблении минимального количества углеводов, но употреблении большого количества жиров.

Так, в качестве кето-завтрака актриса предпочитает яичные белки и авокадо. Яйца она готовит на масле авокадо. К этому меню она также добавляет помидор.

Тренер Питер Ли Томас поделился своими предпочтениями в кето-завтраке. Он, как правило, готовит бекон из индейки или омлет. Омлет Питер жарит на кокосовом масле. К нему добавляет новозеландский сыр и посыпает блюдо тыквенными семечками.

Кроме того, Холли Берри посоветовала есть костный бульон, который называет «чудесным соком». Он является большим источником коллагена и полезен не только для похудения, но и тем людям, которым предписана голодная диета.

По словам актрисы, голод не является её философией.

«Идите и ешьте! Но внимательно относитесь к тому, что вы кладёте в рот. Употребляйте еду здоровую и питательную», — порекомендовала Холли Берри.

Напомним, 30 августа Холли Берри восхитила фанатов снимком своей шикарной груди.