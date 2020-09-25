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Диетолог назвала опасность разгрузочных дней

вчера 18:55

Фото pixabay.com

Разгрузочные диеты могут навредить; монодиеты полезны только в определенных случаях.

Разгрузочные дни могут спровоцировать ухудшение состояния человека. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Пятый канал.

По мнению диетолога Татьяны Филипповой, прием в течение дня одних и тех же продуктов помогает не помогает очистить организм и сбросить лишние килограммы. Например, употребление одних яблок вредно из-за того, что тогда организм получает только углеводы и фруктозу.

Специалист отметила, что монодиеты стоит применять только при переедании или серьезном заболевании.

Во время разгрузочных дней Филиппова советует исключать продукты с быстрыми углеводами, сахаром, с содержанием трансжиров.

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
диета

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